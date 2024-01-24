Італія

У клубі виявили причетних до расистської поведінки під час матчу проти Мілана.

В Удінезе підтвердили, що ідентифікували п'ятьох осіб, пов'язаних із дискримінацією голкіпера Мілана Майка Меньяна, передає офіційний сайт клубу з Удіне.

Ідентифіковані вболівальники довічно не зможуть відвідувати Стадіо Фріулі.

"Клуб продовжив свою роботу разом із поліцією, підтверджуючи свою рішучість покарати винних як доказ свого конкретного зобов'язання проти будь-яких форм дискримінації", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, матч 21 туру Серії А Удінезе — Мілан призупиняли через расистські вигуки у бік голкіпера гостей Меньяна. Наступну домашню гру "біло-чорні" проведуть за пустих трибун.