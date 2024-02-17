Італія

Аргентинський форвард Інтера Лаутаро Мартінес висловився після перемоги над Салернітаною.

Напередодні міланський Інтер обіграв Салернітану в домашньому поєдинку двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Салернітана 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Нападник "змій" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого один забитий м’яч, що дозволив йому встановити рідкісне досягнення, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми підходимо до кожного матчу однаково. Іноді все виходить із самого початку, іноді виникають труднощі, але ми завжди намагаємося високо пресингувати, швидко повертати м'яч і забивати багато голів. Наша доля завжди у наших руках. За час роботи з Індзагі ми наполегливо працювали, щоб здобути зрілість, і тепер, виходячи на поле, ми усвідомлюємо свою силу та горимо бажанням виявляти її у кожному матчі", - сказав аргентинець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти Лечче на виїзді.