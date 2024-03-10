Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Емполі.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Емполі (1:0).

"Ми зіграли так, як нам треба було. Дуже добрий перший тайм, і якби ми реалізували більше моментів, то нам не довелося б так мучитися у другій половині. Ми діяли не так гостро, але досить добре контролювали гру.

Якби вдалося подвоїти перевагу, стало б простіше, але футболісти, які виходили на поле лише два дні тому, старанно попрацювали. Це дуже важливий для нашого сезону тиждень, і те, що ми почали його з перемоги, тішить.

Пулішич за останні 7-8 років так багато ще не грав. Думаю, ми вичавлюємо з нього максимум. Він чудовий і розумний футболіст, а також добрий хлопець.

Я у Мілані переживаю щось неймовірне. Я віддаю всі сили, але також багато чого отримую, включаючи критику – але це нормально. Я налаштований продовжити цю пригоду на якомога більший термін", — наводить слова Піолі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Емполі.