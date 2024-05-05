Завершився четвертий поєдинок 35 туру чемпіонату Італії.
Кальярі - Лечче, Getty Images
05 травня 2024, 15:58
У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Кальярі приймав Лечче на стадіоні Юніпол Домус.
Протягом першого тайму зустрічі глядачі побачили одне взяття воріт — господарів поля вперед вивів Міна. Наприкінці першої половини поєдинку колектив Клаудіо Раньєрі залишився у меншості через вилучення Гаетано. Скористатися цим гості зуміли ближче до завершення матчу. Завдяки голу Крстовича Лечче поділив з Кальярі залікові бали.
Кальярі — Лечче 1:1
Голи: Міна, 26 — Крстович, 84
Кальярі: Скуффет — Дзаппа (В'єтеска, 46), Міна, Доссена, Ауджелло (Ацці, 77) — Нандес (Оберт, 90+1), Макумбу, Дейола, Лувумбу (Шомуродов, 68) — Гаетано, Лападула (Сулемана, 46)
Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Понграчич, Галло — Уден (Рафья, 72), Блен, Рамадані (Альмквіст, 72), Доргу (П'єротті, 59) — Крстович, Пікколі (Сансоне, 46)
Попередження: Скуффет, Нандес, Дейола — Пікколі, Сансоне, Рамадані, Баскіротто
Вилучення: Гаетано, 44