Італія

Коментар від півзахисника стосовно гри з римським колективом.

Руслан Маліновський висловив думку стосовно матчів з Ромою.

"Я сказав Роберто Розетті, що йому потрібно з футболістами Роми поговорити на цю тему спілкування з арбітрами, тому що коли з Ромою граєш – це просто..

"В них Манчіні, Крістанте, Пеллегріні – будь-який момент, вони троє набігають, щось починають завжди, розмовляють. Нефутбольні такі (моменти).

Неприємно завжди грати з Ромою, тому що у них завжди суддя винен в цьому, в іншому епізоді, тому з Ромою завжди в цьому плані дуже важко".

Разом з Русланом Маліновським у складі збірна України програла Польщі у товариському матчі.