Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 7 червня 2024 року.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України в своєму другому товариському матчі зустрілася у Варшаві зі збірною Польщі.

Дивіться відео голів та найкращих моментів цього контрольного протистояння на Football.ua.

11' | Польща — Україна. 1:0. Відео гола Валюкевича:

16' | Польща — Україна. 2:0. Відео гола Зелінські:

30' | Польща — Україна. 3:0. Відео гола Романчука:

41' | Польща — Україна. 3:1. Відео гола Довбика:



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Польща — Україна 3:1 (перший тайм)

Голи: Валюкевич, 11 Зелінські, 16 Романчук, 30 - Довбик, 41

Польща (старт): Скорупські — Валюкевич, Саламон, Ківьор — Скураш, Зелінські, Романчук, Залевські — Букса, Шиманські, Мілік

Україна (старт): Бущан — Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко — Маліновський, Сидорчук — Судаков — Ярмоленко, Довбик, Зубко