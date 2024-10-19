Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі восьмого туру італійської Серії А.

У першому матчі Болонья в гостях упустила перемогу над Дженоа. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Команда Вінченцо Італьяно впевнено вела в рахунку в два м'ячі зусиллями Ріккардо Орсоліні та Енса Одгора до 73 хвилини, проте потім прокинулися "грифони". Спочатку забив Андреа Пінамонті, а потім на 85 хвилині він же оформив дубль.

Після восьми турів Болонья набрала дев'ять очок і посідає 13 місце у Серії А, а у Дженоа шість балів та 17 рядок.

Дженоа — Болонья 2:2

Голи: Пінамонті, 73, 85 - Орсоліні, 37, Одгор, 56

Дженоа: Леалі — Маркандаллі (Нортон-Каффі, 46), Маттурро, Васкес — Сабеллі, Мелегоні (Екатор, 46), Френдруп (Анкіє, 82), Міретті (Мазіні, 65), Мартін — Торсбю (Дзанолі, 65) — Пінамонті

Болонья: Равалья — Пош, Беукема, Казале, Міранда — Фройлер, Моро — Орсоліні (Гольм, 90), Одгор (Фаббіан, 76), Домінгес (Карлссон, 62) — Кастро (Даллінга, 76)

Попередження: Мартін, Пінамонті.

У другій зустрічі Комо та Парма поділили очки, обмінявшись забитими м'ячами – 1:1.

На гол гостей у виконанні Анге-Йоана Бонні, господарі поля відповіли влучним ударом Ніколаса Паса Мартінеса.

Після чергового туру у Комо дев'ять очок та 14 місце, а у Парми сім балів та 15 позиція.

Комо — Парма 1:1

Голи: Пас Мартінес, 45 - Бонні, 20.

Комо: Аудеро — ван дер Бремпт, Доссена (Гольданіга, 85), Кемпф, Морено (Сала, 63) — Роберто (Габріеллоні, 85), Перроне — Стрефецца (Маццітеллі, 64), Пас Мартінес, Фадера (Да Кунья, 77) — Кутроне.

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг, Валері — Зом (Кейта, 71), Бернабе — Алмквіст (Міхейле, 56), Ернані (Камара, 78), Канчельєрі (Ман, 56) — Бонні (Шарпентьє, 71).

Попередження: Роберто — Зом, Міхейле.