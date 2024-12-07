Італія

Українець тренувався індивідуально.

Український нападник Роми Артем Довбик може пропустити майбутній матч італійської Серії А проти Лечче. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, напередодні 27-річний українець тренувався за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, після минулої гри з Аталантою, наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі говорив, що Артем має проблеми зі здоров'ям.

Таким чином, Довбик може не опинитися у заявці на гру чемпіонату Італії, або почне її на лаві запасних.

Цього сезону Довбик провів 18 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.

Нагадаємо, матч Рома — Лечче відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 21:45 за Києвом.