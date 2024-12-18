Італія

Дан Шуку став власником 77% акцій клубу Серії А.

Дженоа на своєму офіційному оголосила про зміну власника після того, як румунський бізнесмен Дан Шуку придбав контрольний пакет акцій клубу.

Клуб Серії А шукав нових покупців після того, як їхні попередні власники 777 Partners збанкрутували у жовтні.

Шуку завершив поглинання клубу, заплативши понад 45 мільйонів євро, щоб отримати 77% акцій клубу Серії А через збільшення капіталу у спробі забезпечити економічну стабільність та нові інвестиції на майбутнє.

Також додамо, що Шуку належить 90% акцій бухарестського Рапіда.

Після 16 турів Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський, набрала 16 очок і посідає 13 місце в Серії А.