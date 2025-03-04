Італія

Коментар тренера після важливої перемоги в чемпіонаті.

Керманич Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував перемогу над Вероною в матчі Серії А (2:0).

"Було важливо перемогти сьогодні вдома, і ми це зробили. Тепер потрібно зосередитися на відновленні гравців, щоб краще підготуватися до матчу з Аталантою, який буде дуже складним.

Це сильна команда, що грає з великою інтенсивністю. Нам потрібно бути сконцентрованими, грати енергійно та брати ініціативу у свої руки, адже ми знаємо, що на нас чекає важкий матч. Аталанта намагатиметься активно пресингувати, тому ми повинні відповісти динамічністю та прагненням до найкращого результату – перемоги", – сказав Мотта.

Відеоогляд матчу Ювентус — Верона доступний на Football.ua.