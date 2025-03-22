Італія

Захисник "россонері" прокоментував виступи гравця "нерадзуррі".

Італійський фланговий захисник Мілана Алессандро Флоренці в своєму останньому інтерв’ю оцінив виступи його команди станом на поточний момент сезону, а також дав несподівану для фанатів "россонері" відповідь про те, якого гравця збірної Італії вважає провідним у команді Лучано Спаллетті.

"Я завжди віритиму в Мілан, бо я знаю, яку силу мають міланські гравці, і я думаю, що вони на багато чого здатні.

Зараз ми повинні закрити вуха від усієї цієї критики — це нормально, що всі говорять про нас, оскільки ми не граємо настільки добре, наскільки нам би сами цього хотілось.

Ми мовчали чотири роки, у клубу було багато заборгованостей, а тепер люди говорять про нас погано тільки тому, що наразі ми дев'яті. Для мене особисто це не новина, хоча, можливо, для когось це новина.

Матч проти Наполі? Це буде матч, який може нам як багато чого дати, так і багато що забрати. Наполі досягає великих результатів і досі бореться за скудетто. Це може здатися ненормальним, але я хотів би бачити послідовність виступів від Мілана, хотів би бачити команду, якою ми були в попередніх двох іграх.

А результат? Результат як завжди — може бути поразка, нічия або перемога. Це футбол.

Національна збірна? У нас затятий тренер та багато дійсно сильних гравців. У Мілані захочуть мене вбити, але робіть що хочете, проте Барелла — неймовірний гравець. Але як людина він ще кращий. Я полюбляю дивитись за його грою, і він уже написав багато сторінок для Італії, і продовжить це робити в подальшому", — заявив італійський фахівець.

У цьому сезоні Флоренці ще не провів жодної хвилини на полі, відновлюючись від надриву хрестоподібної зв’язки.