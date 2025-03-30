Форвард Роми прокоментував перемогу над Лечче.
Артем Довбик, Getty Images
30 березня 2025, 08:55
У гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A напередодні Рома обіграла Лечче.
Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри автор переможного м’яча "джаллороссі" Артем Довбик прокоментував виступ власної команди.
"Я був втомлений, тому не надто святкував цей гол. Але натомість ми святкували його разом із командою, і найголовніше для нас зараз — це три очки.
Скажу чесно, було нелегко адаптуватись до італійського футболу в моєму першому сезоні тут, але ми продовжували над цим працювати. Зараз справи пішли на краще.
Я дякую всім, хто мене підтримував. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу, яка, як для нападника, полягає в тому, щоб забивати голи", — заявив український виконавець.
У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.