Італія

Форвард Роми прокоментував перемогу над Лечче.

У гостьовому матчі тридцятого туру італійської Серії A напередодні Рома обіграла Лечче.

Лечче — Рома 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри автор переможного м’яча "джаллороссі" Артем Довбик прокоментував виступ власної команди.

"Я був втомлений, тому не надто святкував цей гол. Але натомість ми святкували його разом із командою, і найголовніше для нас зараз — це три очки.

Скажу чесно, було нелегко адаптуватись до італійського футболу в моєму першому сезоні тут, але ми продовжували над цим працювати. Зараз справи пішли на краще.

Я дякую всім, хто мене підтримував. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу, яка, як для нападника, полягає в тому, щоб забивати голи", — заявив український виконавець.

У наступному турі Рома прийматиме туринський Ювентус.