Італія

Захисник Ювентуса Андреа Камб'язо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

25-річний італієць отримав травму в минулому матчі Серії А проти Болоньї (1:1), коли його замінили на 68 хвилині.

Після медичного обстеження у футболіста виявили елонгацію прямого м'яза стегна лівої ноги. Імовірно, Андреа пропустить близько двох тижнів, що означає, що він пропустить матчі проти Лаціо та Удінезе.

Цього сезону Камб'язо провів 40 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Після 35 турів Ювентус набрав 63 очки і посідає четверте місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Ювентус завершує продовження контракту з Маккенні.