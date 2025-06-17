Італія

"Россонері" оцінюють футболіста у 20 мільйонів євро.

Півзахисник Валенсії Хаві Герра може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлений Мілан, який вже зробив першу пропозицію для "кажанів" у розмірі 16 мільйонів євро та 4 млн євро у якості бонусів.

Наразі футболіст знаходиться у розташуванні молодіжної збірної Іспанії на Євро-2025.

Минулого сезону Герра провів 38 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Санчо на прицілі Наполі та Мілана.