Минулого сезону фахівець перебував у тренерському штабі Пізи.
Мігел Велозу, Getty Images
19 червня 2025, 19:20
Колишній півзахисник київського Динамо та збірної Португалії Мігел Велозу може увійти до тренерського штабу Аталанти. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" бачить в особі 39-річного португальця надійного помічника нового головного тренера Івана Юрича. Переговори з Пізою про перехід фахівця вже стартували.
Велозу завершив кар'єру у 2024 році у складі Пізи, після чого увійшов до тренерського штабу команди Філіппо Індзагі, яка за підсумками минулого сезону здобула путівку до Серії А.
Нагадаємо, Велозу виступав за київське Динамо з 2012 до 2015 року.
За підсумками минулого сезону Аталанта посіла третє місце в Серії А, виборовши путівку до Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Аталанта придивляється до нападника Феєнорда.