Італія

Минулого сезону фахівець перебував у тренерському штабі Пізи.

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної Португалії Мігел Велозу може увійти до тренерського штабу Аталанти. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" бачить в особі 39-річного португальця надійного помічника нового головного тренера Івана Юрича. Переговори з Пізою про перехід фахівця вже стартували.

Велозу завершив кар'єру у 2024 році у складі Пізи, після чого увійшов до тренерського штабу команди Філіппо Індзагі, яка за підсумками минулого сезону здобула путівку до Серії А.

Нагадаємо, Велозу виступав за київське Динамо з 2012 до 2015 року.

За підсумками минулого сезону Аталанта посіла третє місце в Серії А, виборовши путівку до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Аталанта придивляється до нападника Феєнорда.