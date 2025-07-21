Італія

Нідерландський вінгер поділився своїми думками після переходу до італійського клубу.

Вінгер Ноа Ланг прокоментував свій перехід у Наполі із ПСВ.

"Для мене це справжня мрія — бути тут. Я приїхав, щоб перемагати. Коли з’явилася можливість — я не вагався ні секунди. Разом з агентом я наполягав на переході. Щасливий, що це сталося зараз.

Я люблю обігрувати суперників один в один — такий футбол подобається фанатам. В Італії інший рівень інтенсивності, але мені це потрібно, щоб розвиватися. Наполі не схожий на жоден з нідерландських клубів — тут шалена підтримка по всій Італії. Це особливе місце. Мені близька культура, мова, кухня. Обожнюю Італію.

Стати новим Кварацхелією? Я інший гравець, але вірю у свої здібності. У мене немає татуювань з логотипами клубів, але, можливо, саме Наполі змусить мене задуматися про це.

Я вже п’ять разів ставав чемпіоном у Нідерландах та Бельгії. Тепер моя мрія — скудетто з Наполі. Але все крок за кроком. У Серії А інша оборона, але я приймаю виклик. Я тут, щоб перемагати. Це може бути хорошим заголовком. Я впевнений, що з Наполі ми можемо досягти величі", — наводить слова Ланга журналіст Джанлука Ді Марціо.

Раніше повідомлялося, що Наполі купив центрального захисника Болоньї.