Мілан боротиметься за Лігу чемпіонів.
massimiliano allegri, getty images
21 липня 2025, 19:50
Головний тренер італійського Мілана Макс Аллегрі висловився про цілі команди на новий сезон. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".
"Зараз ситуація інша, ніж 15 років тому. Змінився не тільки футбол, а й світ загалом. Позитивний момент відсутності в Лізі чемпіонів полягає в тому, що в нас буде більше часу для роботи та створення команди. Мінус у тому, що ми не граємо на великій сцені. Але я людина, яка сприймає все як даність, тому у нас є час і можливість попрацювати над нашим рівнем. Я впевнений у своїх гравцях. Це талановита команда з хорошим настроєм.
Підготовка важлива з точки зору знайомства між собою та працює на місцях. Зараз ми — група, але нам потрібно якнайшвидше стати повноцінною командою.
Наша головна мета – повернутися до Ліги чемпіонів. Це буде непросто, тому що в Італії висока конкуренція та багато сильних команд. Я повернувся, повний ентузіазму та бажання, але ми повинні зосередитися на наших цілях, тому що тільки так ми зможемо провести сильний сезон. Враховуючи масштаб бренду, Мілану потрібен європейський футбол, і це наша мета на початок сезону.
Модрич? Ми очікуємо, що він приєднається до нас у серпні. Це відмінний гравець, який привнесе в команду технічну міць та лідерські якості.
Трансфери? Клуб старанно працює над тим, щоб зробити команду конкурентоспроможною. Я повністю згоден з керівництвом", — заявив Аллегрі.
Раніше повідомлялося, що Мілан працює над трьома трансферами.