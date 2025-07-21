Італія

Мілан боротиметься за Лігу чемпіонів.

Головний тренер італійського Мілана Макс Аллегрі висловився про цілі команди на новий сезон. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Зараз ситуація інша, ніж 15 років тому. Змінився не тільки футбол, а й світ загалом. Позитивний момент відсутності в Лізі чемпіонів полягає в тому, що в нас буде більше часу для роботи та створення команди. Мінус у тому, що ми не граємо на великій сцені. Але я людина, яка сприймає все як даність, тому у нас є час і можливість попрацювати над нашим рівнем. Я впевнений у своїх гравцях. Це талановита команда з хорошим настроєм.

Підготовка важлива з точки зору знайомства між собою та працює на місцях. Зараз ми — група, але нам потрібно якнайшвидше стати повноцінною командою.

Наша головна мета – повернутися до Ліги чемпіонів. Це буде непросто, тому що в Італії висока конкуренція та багато сильних команд. Я повернувся, повний ентузіазму та бажання, але ми повинні зосередитися на наших цілях, тому що тільки так ми зможемо провести сильний сезон. Враховуючи масштаб бренду, Мілану потрібен європейський футбол, і це наша мета на початок сезону.

Модрич? Ми очікуємо, що він приєднається до нас у серпні. Це відмінний гравець, який привнесе в команду технічну міць та лідерські якості.

Трансфери? Клуб старанно працює над тим, щоб зробити команду конкурентоспроможною. Я повністю згоден з керівництвом", — заявив Аллегрі.

Раніше повідомлялося, що Мілан працює над трьома трансферами.