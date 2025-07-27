Італія

Дженоа продовжує підготовку до старту нового сезону в італійській Серії А.

Дженоа у черговому контрольному матчі у рамках підготовки до старту нового сезону в італійській Серії А обіграла Мантову з рахунком 3:2.

Мантова відкрила рахунок на 33 хвилині зусиллями Ніколо Радаеллі, а на 54 хвилині Алессандро Маркандаллі зрівняв цифри на табло.

Потім на 60 хвилині Лоренцо Вентуріно вивів "грифонів" уперед, після чого на 82 хвилині Франческо Галуппіні реалізував пенальті.

Перемогу Дженоа забезпечив гол Мортена Торсбі на 84 хвилині, якому асистував український півзахисник Руслан Маліновський.

Свій наступний матч Дженоа проведе проти іспанського Вільярреала – зустріч запланована на 31 липня.