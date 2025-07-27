Дженоа зможе викупити 23-річного гравця за десять мільйонів євро.
Лоренцо Коломбо, Getty Images
27 липня 2025, 18:59
Нападник Мілана Лоренцо Коломбо незабаром має стати гравцем Дженоа. Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.
За інформацією джерела, клуби домовилися про річну оренду 23-річного італійця, який вже залишив розташування "россонері" в Китаї та вирушив назад до Італії.
Також наголошується, що "грифони" будуть мати обов'язкову опцію викупу гравця за десять мільйонів євро, за умови, якщо Дженоа збереже прописку в Серії А.
Минулого сезону Коломбо провів 43 матчі за Емполі на правах оренди — на його рахунку сім голів та два асисти.
Раніше повідомлялося, що Мілан підтвердив переговори з Брюгге щодо Яшарі.