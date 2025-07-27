Італія

Дженоа зможе викупити 23-річного гравця за десять мільйонів євро.

Нападник Мілана Лоренцо Коломбо незабаром має стати гравцем Дженоа. Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.

За інформацією джерела, клуби домовилися про річну оренду 23-річного італійця, який вже залишив розташування "россонері" в Китаї та вирушив назад до Італії.

Також наголошується, що "грифони" будуть мати обов'язкову опцію викупу гравця за десять мільйонів євро, за умови, якщо Дженоа збереже прописку в Серії А.

Минулого сезону Коломбо провів 43 матчі за Емполі на правах оренди — на його рахунку сім голів та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан підтвердив переговори з Брюгге щодо Яшарі.