Спортивний директор бергамасків Крістіано Джунтолі заявив, що вже працюють над новим контрактом із бразильським півзахисником.
Едерсон, Getty Images
14 липня 2026, 23:57
Спортивний директор Аталанти Крістіано Джунтолі прокоментував зрив трансферу центрального півзахисника Едерсона до Манчестер Юнайтед.
Раніше клуби досягли домовленості щодо переходу бразильця за 35 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 3,8 мільйона у вигляді бонусів. Однак після додаткового медичного обстеження в Англії Манчестер Юнайтед несподівано відмовився від завершення угоди.
Джунтолі визнав, що в Аталанті не очікували такого розвитку подій, але запевнив, що футболіст задоволений своїм становищем у клубі.
"Протягом багатьох років Аталанта ніколи не оголошувала гучних цілей. Ми просто скромно працювали й досягали надзвичайних результатів.
Щодо Едерсона, то ми були приголомшені тим, що сталося. Він радий залишитися в клубі, і зараз ми працюємо над продовженням його контракту", — цитує слова Крістіано Джунтолі журналіст Джанлука Ді Марціо.
Нагадаємо, трансфер Едерсона до Манчестер Юнайтед зірвався після повторного медичного обстеження, хоча першу частину медогляду футболіст проходив ще під час перебування у розташуванні збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Натомість "червоні дияволи" оголосили про трансфер Андрея Сантоса та планують оголосити про підписання Юрі Тілеманса.