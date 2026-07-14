Італія

Спортивний директор бергамасків Крістіано Джунтолі заявив, що вже працюють над новим контрактом із бразильським півзахисником.

Спортивний директор Аталанти Крістіано Джунтолі прокоментував зрив трансферу центрального півзахисника Едерсона до Манчестер Юнайтед.

Раніше клуби досягли домовленості щодо переходу бразильця за 35 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 3,8 мільйона у вигляді бонусів. Однак після додаткового медичного обстеження в Англії Манчестер Юнайтед несподівано відмовився від завершення угоди.

Джунтолі визнав, що в Аталанті не очікували такого розвитку подій, але запевнив, що футболіст задоволений своїм становищем у клубі.

"Протягом багатьох років Аталанта ніколи не оголошувала гучних цілей. Ми просто скромно працювали й досягали надзвичайних результатів.

Щодо Едерсона, то ми були приголомшені тим, що сталося. Він радий залишитися в клубі, і зараз ми працюємо над продовженням його контракту", — цитує слова Крістіано Джунтолі журналіст Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, трансфер Едерсона до Манчестер Юнайтед зірвався після повторного медичного обстеження, хоча першу частину медогляду футболіст проходив ще під час перебування у розташуванні збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Натомість "червоні дияволи" оголосили про трансфер Андрея Сантоса та планують оголосити про підписання Юрі Тілеманса.