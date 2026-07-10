Італія

Англійський клуб відмовився від підписання бразильського півзахисника після додаткових медичних обстежень, попри попередню домовленість з Аталантою.

Гучний перехід центрального півзахисника Едерсона з італійської Аталанти до Манчестер Юнайтед остаточно скасовано. Про несподіваний зрив угоди, яка вже перебувала на фінальній стадії, повідомив авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже досягли повної згоди щодо трансферу, однак керівництво Червоних дияволів змінило свої плани в останній момент. Вирішальним фактором стали результати додаткових медичних перевірок, які 27-річний футболіст пройшов у Великій Британії.

Натомість позиція Аталанти кардинально відрізняється: італійський клуб переконаний, що гравець на 100% здоровий та фізично готовий до навантажень. Команда з Бергамо радо вітає повернення свого ключового півзахисника до загальної групи.

Наразі Едерсон повертається до Італії, де продовжить тренування з Аталантою. Його чинна угода з клубом розрахована до червня 2027 року.