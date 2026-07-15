Італійські "россонері" вже розпочали роботу над трансфером 28-річного правого захисника Манчестер Юнайтед.
Нуссаїр Мазрауї, Getty Images
15 липня 2026, 14:00
Правий захисник Манчестер Юнайтед Нуссаїр Мазрауї залишається на прицілі Мілана.
"Россонері" вже розпочали роботу над підписанням марокканця. За відомостями журналіста Ніколо Скіри, представники італійського клубу зв'язалися з агенткою Рафаелою Піментою, яка представляє інтереси 28-летнего футболіста. Сторони обговорили умови потенційної співпраці.
Нуссаїр Мазрауї захищає кольори "червоних дияволів" із 2024 року, а раніше виступав за Баварію та Аякс. Трансферна вартість латераля оцінюється експертами Transfermarkt у 18 мільйонів євро, а його чинний контракт розрахований до 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Мазрауї задумався про завершення футбольної кар’єри після ЧС-2026.