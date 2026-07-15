Італія

Італійські "россонері" вже розпочали роботу над трансфером 28-річного правого захисника Манчестер Юнайтед.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Нуссаїр Мазрауї залишається на прицілі Мілана.

"Россонері" вже розпочали роботу над підписанням марокканця. За відомостями журналіста Ніколо Скіри, представники італійського клубу зв'язалися з агенткою Рафаелою Піментою, яка представляє інтереси 28-летнего футболіста. Сторони обговорили умови потенційної співпраці.

Нуссаїр Мазрауї захищає кольори "червоних дияволів" із 2024 року, а раніше виступав за Баварію та Аякс. Трансферна вартість латераля оцінюється експертами Transfermarkt у 18 мільйонів євро, а його чинний контракт розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Мазрауї задумався про завершення футбольної кар’єри після ЧС-2026.