Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Марокко хоче присвятити себе релігійному служінню.

Оборонець Манчестер Юнайтед та національної збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї може несподівано завершити професійну кар’єру вже після чемпіонату світу 2026 року.

28-річний футболіст зізнався, що серйозно розглядає можливість залишити футбол заради духовного шляху та релігійної діяльності.

"Я можу завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Життя коротке. Я хотів би вивчити Коран напам'ять та в майбутньому стати імамом у мечеті", — заявив Мазрауї.

Наразі марокканець залишається гравцем Манчестер Юнайтед, а його контракт із англійським клубом розрахований до літа 2028 року. За оцінками Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 18 мільйонів євро.