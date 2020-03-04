Национальная сборная узнала календарь игр второго розыгрыша турнира.
Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Андрей Шевченко, фото getty images
04 марта 2020, 11:16
Накануне сборная Украины узнала соперников по следующему розыгрышу Лиги Наций. Так, подопечные Андрея Шевченко сыграют с Испанией, Германией и Швейцарией.
Стартуют в турнире украинцы поединком против Швейцарии на своем поле. Далее последует выезд к испанцам.
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Отметим, что в октябре 2020 сборная Украины сыграет два тяжелых матча за четыре дня. Удобно, что встречи против немцев и испанцев состоятся на своем поле.
Заключительные же поединки квартета команда Андрея Шевченко сыграет на выезде — сперва против Германии, а затем и закроет для себя групповой этап матчем со Швейцарией.
Календарь матчей:
03.09.2020 Украина — Швейцария
06.09.2020 Испания — Украина
10.10.2020 Украина — Германия
13.10.2020 Украина — Испания
13.11.2020 Германия — Украина
16.11.2020 Швейцария — Украина
Напомним, Андрей Шевченко поставил цель закрепиться в элитном дивизионе Лиги Наций.