Лига наций

Полузащитник сборной Украины дал комментарий перед игрой с Францией.

Сборная Украины сыграет с Францией в рамках товарищеского поединка. Андрей Ярмоленко не испытывает реваншистских настроений после плей-офф ЧМ-2014, а также готов выполнить все задачи тренерского штаба.

"Воспоминания о матчах плей-офф против команды Франции за путевку на ЧМ-2014 не самые лучшие. Нам очень хотелось поехать на чемпионат мира, но Франция помешала нам это сделать. Впрочем, это уже все в прошлом, никаких реваншистских настроений у нас нет. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира. Желаем проверить себя на фоне такого соперника и показать свой футбол, порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом.

Завтра я постараюсь выполнить на поле все те задачи, которые поставит мне тренерский штаб, отдам все силы. А по поводу того, что будут новые игроки скажу, что молодых футболистов не просто так вызвали, они заслужили это своей игрой в клубах. У них есть замечательные игровые качества, и эта игра поможет им развиваться в будущем", — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Матч Франция – Украина пройдет 7 октября на Стад де Франс и начнется в 22:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку перед спаррингом с Францией.