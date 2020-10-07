Лига наций

Предлагаем вашему вниманию анонс товарищеского поединка между национальными сборными Франции и Украины.

Перед играми Лиги Наций национальная сборная Украины запланировала товарищескую игру против национальной сборной Франции, которая состоится в Париже.

Франция – Украина

Среда, 7 октября, 22:10. Стад де Франс, Париж. Андрис Трейманис – главный арбитр встречи. Телетрансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

Поединок, который был близок к тому, чтобы не состояться, вероятнее всего, будет сыгран в столице Франции (стоит дождаться результатов тестов в день матча). Проблемы с составом у Андрея Шевченко перед текущим сбором начались достаточно быстро. Ключевой футболист середины поля Александр Зинченко не сумел приехать в расположение национальной сборной из-за травмы. Чуть позже стало известно, что повреждения получили футболисты киевского Динамо: Виталий Буяльский и Владислав Супряга. Тренерскому штабу национальной команды не стоит рассчитывать на них в ближайших играх.

После матча УПЛ Десна – Шахтер произошло самое неприятное. Коронавирус диагностировали двум основным игрокам сборной Украины – Тарасу Степаненко и Андрею Пятову. Помимо того, что Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на этих исполнителей, так еще и все остальные украинские игроки донецкого клуба выпали из распоряжения Андрея Николаевича, поскольку Шахтер ушел на самоизоляцию (странным в этой ситуации выглядит отъезд в свои национальные сборные других игроков Шахтера – Соломона и Хочолавы). Игроки "горняков" в понедельник сдали первые тесты, которые были отрицательными. Теперь они ждут повторного теста в четверг. Возможно, кто-то и присоединится к сборной и поможет национальной команде в матчах против Германии и Испании, но точно не в спарринге с французами.

На этом беды тренерского штаба не закончились. Уже в расположении сборной коронавирус был диагностирован у двух наших голкиперов: Андрея Лунина и Юрия Панькива. На вечерней тренировке в двухсторонке ворота одной из команд защищал Александр Шовковский, поскольку голкипер у нас остался только один.

Согласно протоколу, матч может состояться, если у команды есть в заявке минимум 13 игроков и, как минимум, один вратарь. А потому матчу, скорее всего, быть.

Прогнозировать состав очень сложно. Он наверняка будет очень экспериментальным и будет иметь непривычный вид. Одно можно с уверенностью сказать точно – место в воротах займет Георгий Бущан.

У французов тоже не обошлось без потерь. Защитника Лео Дюбуа заменил Ферлан Менди. У игрока Нанта также был обнаружен коронавирус. По той же причине против украинцев не сыграет и Адриен Рабьо.

Французы, конечно же, фавориты этой встречи. Сборная Франции – это одна из сильнейших сборных на планете и является действующим чемпионом мира. Там собраны футболисты высочайшего класса. Команда Дешама на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА. В любом виде, в любых обстоятельствах Франция была, есть и будет фаворитом в матче против Украины. Статистика очных встреч также говорит не в нашу пользу:

8 игр: 4 победы Франции, 3 ничьих, 1 победа Украины

Разница мячей: 13:5 в пользу Франции

Тем не менее, этот матч хороший шанс для молодых игроков и для тех, кто не получает много игрового времени от Андрея Шевченко, доказать свою состоятельность. Почему бы условному Шапаренко не показать в этом поединке, что Андрей Николаевич может в будущем на него рассчитывать, как на игрока основы?