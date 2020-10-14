Лига наций

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура Лиги наций.

В четвертом туре Лиги наций в группе А3 Хорватия примет в Загребе Францию.

Хорватия — Франция

Среда, 14 октября, 21:45. Загреб, стадион Максимир. Арбитр — Бьорн Кейперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Учитывая, что в группе А3 волею жребия оказались собраны действующие чемпионы мира и Европы, уделом остальных двух команд является борьба за сохранение прописки в элите.

На данном этапе Хорватия со своей задачей-минимум справляется: Швеция, хоть и не без труда, уже один раз обыграна, но Франция — это совсем другой вариант.

Поскольку в нынешней ситуации Златко Далич не может рассчитывать на целый ряд проверенных бойцов, таких, как Врсалько, Митрович, Ребич, а автор одного из голов в ворота Швеции, Брозович, дисквалифицирован, визит "ле бле" не сулит ничего хорошего. Не стоит забывать и о том, что уже завершил карьеру в сборной Ракитич, без которого долгие годы сложно было представить себе центральную линию хорватов.

Не удивительно, что даже тренер хозяев скептически оценил шансы своей команды на предматчевой пресс-конференции, однако заверил, что его подопечные постараются использовать малейший шанс и доставить удовольствие от игры болельщикам, да и самим насладиться противостоянием с сильнейшей сборной мира.

Не все блестяще нынче и у французов. Уничтожение сборной Украины, обескровленной травмами и коронавирусом, в товарищеском матче не ввело в заблуждение ни специалистов, ни Дидье Дешама.

И после поединка против Португалии, завершившегося нулевой ничьей, тренер сборной Франции отметил, что два последних матча его команды выявили немало слабых звеньев, и чтобы решить задачу на групповой турнир — занять первое место, ему придется найти новые козыри, и именно этим процессом он намерен заняться в Загребе.

Интересные факты

- Команды проведи между собой 7 матчей: 5 побед Франции и 2 ничьи.

- В первом круге уверенную победу одержала Франция — 4:2.

- В 2018 году Франция стала чемпионом мира, обыграв Хорватию с тем же счетом — 4:2.

Ориентировочные составы

Дисквалифицирован: Брозович (Хорватия).