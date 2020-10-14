Лига наций

Сергей Горбаченко побывал на поединке с участием "сине-желтых".

Сборная Украины обыграла Испанию со счетом 1:0 в матче 4-го тура Лиги наций. Эта победа стала первой для украинской команды в противостоянии с "фурия роха".

Корреспондент Football.ua Сергей Горбаченко побывал на НСК Олимпийский, где с трибун наблюдал за ходом поединка. Предлагаем читателям прочувствовать атмосферу на стадионе во время поединка в очередном видео на канале Бей-Беги.



Также предлагаем вашему вниманию реакцию испанских СМИ и болельщиков на поражение от Украины.