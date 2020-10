В матче 4-го тура Лиги наций сборная Украины одержала минимальную победу над Испанией. Единственный гол Виктора Цыганкова во втором тайме помог украинской команде добиться успешного результата и взять реванш у "фурии рохи" за обидное поражение в Мадриде со счетом 0:4.

Football.ua собрал реакцию испанских СМИ и болельщиков на неудачу команды Луиса Энрике в этом поединке.

Издание Marca отмечает слабую игру голкипера испанской сборной Давида Де Хеа, который не спас команду в одном из немногочисленных моментов у своих ворот.

"Испания надеялась продолжить свою победную серию в Лиге наций после легкой победы над Швейцарией, но уступила Украине на выезде со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме прервал победную серию команды и обозначил перед Луисом Энрике проблемы, которые нужно решать.

Самая очевидная из них вратарская позиция, где Давид де Хеа не смог справиться с единственным шансом сборной Украины. Голкипер Манчестер Юнайтед был наблюдателем, пока после дальней передачи во втором тайме он не потерял позицию и не позволил Украине забить единственный мяч".

Издание AS отметило слабые действия национальной команды в атаке и неспособность реализовать свои многочисленные моменты.

"Против Украины Испания не забила, не помогло даже наличие в стартовом составе Ансу Фати и Адамы Траоре. Это поражение могло бы иметь более удручающие последствия, если бы одновременно с этим Германия не потеряла очки во встрече со Швейцарией.

… После гола во втором тайме взревели болельщики, которые после длительной паузы вернулись на трибуны, а наши футболисты были шокированы. Они отчаянно хотели забить, но даже Серхио Рамос на позиции центрфорварда не помог".

Газета Mundo Deportivo также отмечает слабую реализацию Испании и считает, что это может обернуться проблемами для команды на крупных турнирах.

"Испания проиграла в Киеве Украине в матче, в котором "красные" поплатились за неспособность забить гол. Команда показала не лучшую игру, но создала достаточно опасных моментов, чтобы забить и победить. Однако реализация моментов у этой команды действительно вызывает беспокойство.

Испания победила на Ди Стефано со счетом 4:0, но в этот вечер та победа казалась миражом, а в реальности "красным" крайне сложно забить гол. На больших турнирах, таких как Евро, если вы не будете забивать, то первым же рейсом отправитесь домой".

Издание Sport отметило активные действия недавнего дебютанта "фурия роха" Адамы Траоре и неуверенную игру Де Хеа.

"В Киеве Луис Энрике впервые выпустил вместе в стартовом составе Адаму Траоре и Ансу Фати. Адама был особенно активным на правом фланге, но Испания ушла на перерыв без голов, несмотря на огромное преимущество во владении мячом.

После перерыва игра продолжилась в схожем ключе, и гол Испании казался вопросом времени, но Цыганкова вывели через центр поля, и потерявший позицию Де Хеа не помешал ему аккуратно отправить мяч в ворота.

Испания во главе с Серхио Рамосом отправилась в атаку в надежде сравнять, но ей это так и не удалось. Они завершают эту международную паузу лишь с одним голом в трех матчах".

Проблемы сборной Испании в комментариях в твиттере выделяли также спортивные обозреватели и обычные болельщики.

"Пусть кто-то объяснит Луису Энрике, что в футбол играют с центрфорвардом. Если он этого не понимает, пусть вернется Роберто Морено, при нем сборная играла намного лучше", – недовольство работой главного тренера выразил пользователь с ником CorruPPto.

"Нынешняя сборная Испании похожа на Ultimate Team [в FIFA] со средними и медленными игроками, кроме Адамы Траоре, которого обычно подписывают первым, потому что он много бегает, и больше всех нагружают" – такую аналогию привел испанский болельщик Херман Молеро.

"Ансу Фати может стать отличным игроком. Просто кто-то должен ему сказать, что он играет не один", – написал пользователь Uno de Murcia.

"15 тысяч зрителей во время матча Украина – Испания и 70-тысячный стадион кажется полным! Вы не могли бы сделать так же у нас? Представьте 15 тысяч зрителей на Месталье" – спортивная журналистка Кристина Грау Наварро в своем твитте отметила поддержку украинских болельщиков во время матча.

"Де Хеа во время гола Украины", – так отреагировал на действия испанского голкипера болельщик Хосе Луис Санчес.

"Реакция этого потерянного болельщика "ла роха" на повтор гола и позицию Де Хеа", – спортивный журналист Майкл Ван Веренберг также подтверждает всеобщее недовольство игрой вратаря.

This lost La Roja — fan in Ukraine’ reaction after watching the replay of the goal and De Gea’s positioning #ucraniaespana pic.twitter.com/54zaHTJWkn