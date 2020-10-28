Италия 28 октября 2020, 16:16 Роналду: Я здоров, а тесты на COVID-19 — полное дерьмо Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отреагировал на очередной положительный тест на коронавирус. Криштиану Роналду, Getty Images 28 октября 2020, 16:16 Криштиану Роналду раскритиковал систему тестирования на COVID-19, считая ее результаты неверными. В своем Инстаграм нападающий Ювентуса написал в комментариях к пожеланию успеха "зебрам": "Я чувствую себя здоровым, а пцр-тесты — полное д...мо!" Посмотреть эту публикацию в Instagram Felling good and healthy! 🤷🏽♂️😉 Forza Juve! 💪🏽 #finoallafine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 28 Окт 2020 в 5:27 PDT Во вторник, 27 октября, Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус, что поставило крест на его надеждах сыграть в Лиге чемпионов против Барселоны. Люди Криштиану Роналду Команды Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте