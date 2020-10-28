Италия

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отреагировал на очередной положительный тест на коронавирус.

Криштиану Роналду раскритиковал систему тестирования на COVID-19, считая ее результаты неверными.

В своем Инстаграм нападающий Ювентуса написал в комментариях к пожеланию успеха "зебрам": "Я чувствую себя здоровым, а пцр-тесты — полное д...мо!"

Во вторник, 27 октября, Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус, что поставило крест на его надеждах сыграть в Лиге чемпионов против Барселоны.