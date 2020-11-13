Лига наций

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о готовности к матчу против Германии.

Накануне заключительных матчей группового раунда Лиги наций против Германии и Швейцарии Сергей Кривцов поведал, насколько сборная Украины готова к борьбе.

"После первой встречи с Германией в Киеве мы много узнали об этой команде, – цитирует защитника официальный сайт УАФ. – Более детальная подготовка еще впереди. В Лейпциге тренеры нам детально расскажут, как действовать в этом матче".

«Думаю, мы неплохо сыграли с Польшей, и претензий у тренерского штаба немного. Все вышло, кроме результата, но в товарищеских матчах результат — не главное".

В пятницу, 13 ноября, в 19:00 по киевскому времени начнется предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.

Матч пятого тура группового раунда Лиги наций Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.