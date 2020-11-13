Лига наций

К матчам Лиги наций под руководством Йоахима Лева готовятся 22 футболиста.

В составе сборной Германии после товарищеского матча против Чехии произошли изменения — сообщает официальный сайт УАФ.

По различным причинам расположение команды покинули Оливер Бауманн, Нико Шульц, Боте Баку, Йонас Хоффманн и Робин Госенс.

Однако пополнение у Йоахима Лева гораздо более мощное, чем потери: Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Никлас Зюле, Лерой Сане, Тимо Вернер, Маттиас Гинтер и Тони Кроос. Правда, последний не сыграет против Украины из-за перебора желтых карточек, а сможет выйти на поле только в заключительном матче группового турнира против Испании.

Вратари: Бернд Лено (Арсенал, Англия), Мануэль Нойер (Бавария), Кевин Трапп (Айнтрахт Ф).

Защитники: Маттиас Гинтер (Боруссия М), Беньямин Хенрикс (Монако, Франция), Робин Кох (Лидс, Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер (Челси, Англия), Никлас Штарк (Герта), Джонатан Та (Байер), Феликс Удуохай (Аугсбург), Никлас Зюле (Бавария).

Полузащитники: Надим Амири (Байер), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба — Боруссия Д), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане (все — Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Тони Кроос (Реал, Испания).

Нападающие: Лука Вальдшмидт (Бенфика, Португалия), Тимо Вернер (Челси, Англия), Флориан Нойхаус (Боруссия М).

Матч пятого тура группового раунда Лиги наций Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.