Лига наций

Стал известен список игроков "сине-желтых", которые смогут сыграть в решающем поединке Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА будет противостоять сборной Швейцарии. Андрей Шевченко окончательно определился со списком игроков, которые смогут принять участие в сегодняшнем матче.

Отметим, что все три новоприбывшие игроки, а именно - Булеца, Назаренко и Судаков - попали в заявку на матч и могут сегодня дебютировать.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Юрий Панькив

3. Илья Забарный

4. Сергей Кривцов

5. Евгений Чеберко

6. Тарас Степаненко

7. Александр Назаренко

8. Руслан Малиновский

9. Роман Яремчук

10. Жуниор Мораес

11. Марлос

12. Андрей Пятов

14. Игорь Харатин

15. Ефим Конопля

16. Сергей Булеца

17. Александр Зинченко

18. Георгий Судаков

19. Александр Зубков

20. Валерий Бондарь

21. Богдан Михайличенко

22. Николай Матвиенко

23. Андрей Лунин.

Напомним, сборная Украины проведет гостевую игру со Швейцарией 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете с помощью

на Football.ua.