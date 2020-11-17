Лига наций

Football.ua представляет анонс поединка национальных сборных Швейцарии и Украины в заключительном матче Лиги Наций.

Швейцария на своем поле будет принимать сборную Украины. Хозяевам нужна победа. При определенных раскладах Украину может устроить и поражение. Этот матч станет тем, который определит, кто из этой пары отправиться в группу В Лиги Наций, а кто сумеет задержаться в сильнейшем дивизионе.

Швейцария – Украина

17 ноября, вторник, 21:45. Свисспорарена, Люцерн. Тасос Сидиропулос (Греция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

Национальной сборной Украины остается провести последний матч в Лиге Наций этого розыгрыша. Этот турнир показал, на что способна наша сборная. Открыл ее сильные стороны и обнажил слабые. Но именно последний матч против Швейцарии на выезде станет самым главным во всем отборе, своего рода экзаменом. Результат всех стараний зависит именно от этого матча.

Сборная Украины в этом отборе дважды проиграла Германии, на разгромное поражение на выезде от Испании ответила минимальной победой дома. В матче против Швейцарии также триумфовала в стартовом туре. Для того, чтобы удержаться в сильнейшем дивизионе подопечным Андрея Шевченко нужно не проиграть.

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С одной стороны задача не кажется какой-то невыполнимой, но с другой – кадровые проблемы, которые не дают покоя нашей национальной команде. К уже имеющимся заболевшим игрокам накануне матча против Швейцарии добавились еще трое – Дмитрий Резник, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко. И если потеря голкипера Ворсклы не выглядит чем-то страшным, то вот потеря Соболя и Макаренко значительно портят и без того не радужную картину.

Андрей Шевченко решил подстраховаться и в спешном порядке довызвал игроков из молодежной сборной Украины – Александра Назаренко, Сергея Булецу и Георгия Судакова. Главный тренер сборной мотивировал свое решение вызвать именно этих игроков молодежной сборной тем, что все они как раз получили негативный тест и точно смогут помочь в предстоящей встрече.

Что касается самого поединка, то игра явно будет открытой. Швейцарцы будут идти вперед большими силами, поскольку им нужна победа. Надеемся, что и наши футболисты закрываться и отсиживаться в обороне не будут. Потому ожидаем открытую игру с обоюдными острыми моментами и большим количеством голов.

В первой игре швейцарцы очень хорошо накрывали нашу сборную на своей половине поля. У нас не получалось выходить из-под прессинга швейцарцев, но благо, что извлечь выгоду из этого команда Владимира Петковича не смогла. Надеемся, что наш тренерский штаб сделал выводы из того поединка и придумает, как разбивать высокий прессинг соперника и создавать свои острые атаки.

Статистика личных встреч

Всего игр: 3 (0 побед Швейцарии, 2 ничьи, 1 победа Украины), разница голов 3:4

На поле Швейцарии: 2 игры (0 побед Швейцарии, 2 ничьи, 0 побед Украины), разница голов 2:2

На поле Украины: 1 игра (0 побед Швейцарии, 0 ничьих, 1 победа Украины), разница голов 1:2

Самый результативный матч: 2:2 (2010)

прогноз 3:3

Сергей Горбаченко, Football.ua