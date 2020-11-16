Лига наций

Подготовка к ключевому поединку Лиги наций продолжается.

Местные власти Люцерна и организаторы матча Швейцария — Украина разрешили команде Андрея Шевченко провести тренировку на стадионе Свисспорарена — сообщает официальный сайт УАФ.

При этом игроки прибудут на стадион уже переодетыми в тренировочную форму со своими бутсами в руках. Не заходя в раздевалку, они переобуются и выйдут на газон.

В последний момент организаторы решили, что игроки сборной сдадут ПЛР-тесты, результаты которых определят решение о проведении или нет матча, в отеле перед выездом на тренировку. Также в отеле пройдет пресс-конференция Андрея Шевченко, время которой уточняется.

Матч Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.