Лига наций

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Сборная Украины в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА будет противостоять сборной Швейцарии. В этом матче решится, останутся ли "сине-желтые" в элитном дивизионе Лиги наций или же уступят свое место швейцарцам.

Опуститься на последнее место подопечные Шевченко смогут только при поражении от Швейцарии. При определенном счете сборную Украины может устроить даже поражение.

В Лиге наций при равенстве очков учитываются результаты очных встреч. Ввиду этого, благодаря победе в первом круге со счетом 2:1, сборная Украины может сохранить прописку в дивизионе при поражении с минимальным разрывом в счете и не менее двух забитых голах: 2:3, 3:4, 4:5 и т.д..

В любом другом случае Украина отправится в дивизион В. При счете 0:1 за Швейцарию сыграет выездной гол. При итоге 1:2 — подопечные Шевченко уступят из-за худшей разницы голов (-5 против -2 у швейцарцев).

Предлагаем нашим читателям голосование. Будет ли сегодняшний день успешным для команды Шевченко?

Матч Швейцария – Украина состоится сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.