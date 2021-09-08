ЧМ-2022. Отбор

Форвард Атлетико Антуан Гризманн сравнялся с Мишелем Платини по голам за сборную.

Сборная Франции комфортно обыграла национальную команду Финляндии в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

Примечательно, что дубль в этом матче оформил форвард сборной Франции Антуан Гризманн, для которого точные выстрелы в матче с финнами стали впечатляющим статистическим достижением.

Как сообщает издание Get French Football News, форварду Атлетико удалось догнать в списке бомбардиров национальной команды легендарного Мишеля Платини — у обоих по 41 точному выстрелу.

Стоит отметить, что Гризманн и Платини делят третье место в списке бомбардиров, уступая Оливье Жиру и Тьерри Анри.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Финляндия.



