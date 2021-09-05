ЧМ-2022. Отбор

Football.ua выделяет главные моменты в матче отборочного цикла на ЧМ-2022 Украина — Франция.

Пятая ничья подряд от сборной Украины в отборочном цикле не просто удивляет, а вызывает уже нервную улыбку. Украинцы снова не выиграли, но и не проиграли. Поскольку в соперниках была именитая сборная Франции, то этот результат все же воспринимается с позитивом. Глядя на статистику, результат вполне закономерен, хоть и по показателю xG гости превзошли нашу команду в этот вечер.

Первый тайм в исполнении украинской сборной был действительно хорош. Как это ни странно прозвучит, но нынешней сборной Украины проще играть против более сильных соперников. Футбол Александра Петракова подразумевает под собой быстрый вертикальный переход из обороны в атаку, когда команда в момент распрямляется как пружина и за счет быстрых фланговых игроков организовывает свои контратаки. Владение мячом ради владения – это не то, во что будет играть команда Петракова. Об этом не раз говорил и сам главный тренер. Вот и в матче против французов наши ребята занимали выжидающую позицию, а при возможности выбегали в атаки большим количеством игроков.

Именно после такой быстрой вертикальной атаки флангом и был забит потрясающей красоты гол в исполнении Николая Шапаренко.

Отдельно отмечаем и стандартные положения сборной Украины. Очень неплохие моменты возникали именно при штрафных. Сперва Андрей Ярмоленко заложил вираж и с ближней штанги перебежал на дальнюю, где оказался абсолютно один. С ударом с правой ноги Льорис справился, а вот с добиванием Забарного было справится уже сложнее, правда защитник Динамо пробил гораздо выше ворот.

Также отмечаем стандарт, где после подачи Цыганкова абсолютно один оказался все тот же Ярмоленко, но не сумел продлить как следует мяч головой на группу набегающих игроков. Сам Андрей в послематчевой студии рассказал, что первый розыгрыш штрафного – это результат работы нового тренерского штаба, а вот второй – это заготовка еще времен Андрея Шевченко.

Вот такие игровые эпизоды внушали уверенность в позитивный исход поединка. Да, назвать первый тайм идеальным нельзя, ведь все мы помним, как Андрей Пятов спас нашу команду после выхода один на один в исполнении Марсиаля, но и надеяться, что у французов вовсе не будет моментов тоже достаточно странно.

Дидье Дешам на послематчевой пресс-конференции рассказал, что в перерыве его команде пришлось перестраиваться тактически ведь украинцы очень умело пользовались свободными зонами своего соперника в первом тайме. Скорее всего речь шла о флангах, где свободы у наших игроков было действительно много в первой 45-минутке.

Французы забили достаточно быстро во втором половине. Определенную параллель можно проводить с пропущенным голом в Казахстане на последних минутах. Навесная передача в борьбу, которая проигрывается, а первым на подборе оказывается игрок соперника и наносит удар с близкого расстояния по воротам Пятова. В тот момент стало тревожно, что у французов еще предостаточно времени, чтобы забить и не один гол, но опять же тотального доминирования гостей мы не увидели. Да, не забываем и о штанге, которая спасла наши ворота от пропущенного гола. Тем не менее, не складывалось впечатления, что Франция давит, а мы держимся изо всех сил за эту ничью. В концовке наши футболисты даже попробовали вырвать победу.

Отмечаем работу нового тренерского штаба, ведь были проведены точечные изменения после матча с Казахстаном – Кривцов заменил Соболя. Миколенко сместился во фланг, а опытный защитник Шахтера сыграл в центре с Матвиенко и Забарным. На правом фланге ожидаемо свой шанс получил Тымчик. Именно Александр стал лучшим в нашей команде по количеству отборов – 5. Также с первых минут вышел Виктор Цыганков, который должен был обеспечивать скорость продвижения мяча по флангу.

С позитивной стороны в составе нашей команды можно отмечать многих. Но если от Ярмоленко и Яремчука все по умолчанию ждут хороших перформансов, то вот игра Николая Шапаренко стала самым настоящем откровением. Даже если вынести за скобки красивый гол в исполнении хавбека Динамо, он абсолютно комфортно чувствовал себя на мяче в середине поля, имея в соперниках таких именитых и звездных оппонентов. Максимально точно и лестно описал выступление Шапаренко французский Le Figaro. Николаю был выделен отдельный абзац:

"Шапаренко – настоящая жемчужина. Ему всего 22 года, он – это будущее Украины. Технически грамотный обученный футболист порядком навредил в центре поля "синим". К своему потрясающему выступлению добавил неимоверной красоты гол, который привел в экстаз переполненный стадион Олимпийский в Киеве. Льорис капитулировал перед его выстрелом, голкиперу Франции оставалось только разводить руками и аплодировать молодому таланту".

Главное, что было в матче против французов – это характер и спортивная злость. То, чего и близко мы не увидели в матче против Казахстана. Что так повлияло на команду? Неудача с Казахстаном? Статус соперника? Слова тренерского штаба? В любом случае констатируем, что на этот поединок команда вышла совсем с другим настроем и добыла заслуженную ничью за счет характера в том числе. Стратегически важный результат, который не позволит французам наплевательски относится к оставшимся играм в группе.

Сергей Горбаченко, Football.ua