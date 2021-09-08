ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Франции встречалась с Финляндией.

В этом противостоянии команда Дидье Дешама забила два безответных мяча в ворота финнов, а автором оформленного дубля стал Антуан Гризманн.

Обзор матча:

Франция — Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25, 54.

Франция: Льорис — Зума, Варан, Кимпембе (Ленгле, 90) — Дюбуа (Мукиеле, 67), Погба, Рабио, Эрнандес — Гризманн (Тчуамени, 90+1) — Мартиаль (Бен Йеддер, 80), Бензема.

Финляндия: Градецки — Вайсанен, Араюури, О`Шонесси — Уронен (Сойри, 62), Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайранен, 73), Алхо (Райтала, 81) — Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер, Пукки, Араюури.