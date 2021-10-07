Лига наций

В настоящее время французу 22 года и 291 день.

В настоящее время проходит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции встречается с Бельгией.

По информации OptaJean, для французского форварда Килиана Мбаппе это 50 матч в составе национальной команды. Он стал самым молодым игроком, который достиг такой отметки в составе сборной Франции — в настоящее время футболисту 22 года и 291 день.

Ранее этот рекорд принадлежал другому нападающему Кариму Бензема, который установил его в 24 года и 240 дней.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия — Франция.