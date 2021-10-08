Лига наций

Нападающий — победе своей команды в сложном матче.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии.

Нападающий французов Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды.

"Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан (Мбаппе) и Карим (Бензема) проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая.

Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться", — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Бельгии.