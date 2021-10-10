Лига наций

Голкипер национальной команды поделился своими ожиданиями перед игрой с Испанией.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал предстоящий финальный поединок Лиги наций против национальной команды Испании.

"Только играя матчи, можно отточить систему. Может, нам не хватает матчей или тренировок со сборной, чтобы довести все до автоматизма. Но каждый матч — это опыт, и мы стараемся прогрессировать, чтобы стать лучше как команда.

Нам понадобится вся наша энергия против команды, которая любит играть с мячом и имеет свой собственный стиль игры, основанный на владении мячом и движении. Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг. Нужно работать вместе и двигаться одновременно.

Отсутствие Рабио? Нам очень жаль Адриена. Жаль, что и Люка Динь выбыл ранее из-за травмы. Всегда грустно видеть, как твой партнер по команде покидает расположение сборной, особенно перед финалом. Но мы знаем, что он будет болеть за нас", — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал Лиги наций между сборными Испании и Франции пройдет сегодня, 10 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.