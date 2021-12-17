Стив Кларк поделился своими мыслями после жеребьевки Лиги наций.
Стив Кларк, Getty Images
17 декабря 2021, 10:11
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций.
По итогам жеребьевки соперниками шотландцев по Дивизиону В стали Украина, Армения и Ирландия.
"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.
Игры против Ирландии всегда будут интересны для болельщиков, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. К началу Лиги наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь уже сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.
Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", — приводит слова Кларка официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.
Ранее своими мыслями по поводу жеребьевки поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.