Лига наций

Стив Кларк поделился своими мыслями после жеребьевки Лиги наций.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

По итогам жеребьевки соперниками шотландцев по Дивизиону В стали Украина, Армения и Ирландия.

"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны для болельщиков, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. К началу Лиги наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь уже сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", — приводит слова Кларка официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

Ранее своими мыслями по поводу жеребьевки поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.