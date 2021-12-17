Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

По итогам жеребьевки соперниками шотландцев по Дивизиону В стали Украина, Армения и Ирландия.

"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны для болельщиков, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. К началу Лиги наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь уже сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", — приводит слова Кларка официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

Ранее своими мыслями по поводу жеребьевки поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.