Чтиво

Football.ua рассказывает о будущем оппоненте команды Александра Петракова в рамках плей-офф отбора на предстоящий мундиаль в Катаре.

Национальная сборная Украины в пятницу, 26 ноября, узнала своего соперника в полуфинале стыковых матчей за право попадания на катарский чемпионат мира 2022 года. К радости многих им стала Шотландия, а не Италия или Португалия, но это вовсе не означает, что команде Александра Петракова необходимо заранее открывать шампанское в порыве экстаза, так как участник последнего чемпионата Европы — коллектив отнюдь не сахарный.

Последние успехи

Предлагаем здесь вспомнить лишь три последних крупных турнира в исполнении "скоттов".

На Евро-1996, как и на прошедшем континентальном форуме, соперником Шотландии на групповом этапе стала сборная Англии. Именно на том Евро Пол Гаскойн забил тот самый легендарный мяч в ворота принципиальных соперников "трех львов".

На том турнире шотландцы особой славы не снискали. Начав с нулевки против Нидерландов, "тартановая армия" уступила Англии (0:2), а минимальная победа над Швейцарией усилиями Алистера Маккойста уже ничего не решила – третье место в группе.

На ЧМ-1998 все было уже далеко не так радужно. Минимальное поражение от Бразилии (1:2) в стартовом туре можно было понять и простить, к тому же в какой-то момент Шотландия даже сравняла счет, пропустив на 73 минуте от…своего же игрока (Бойда), но вот ничья с Норвегией (1:1) и крупное поражение от Марокко (0:3) были уже за гранью.

Ну, а перипетии на Евро-2020 вы и сами помните. Шотландия начала с поражения от Чехии (0:2) с тем самым голом Патрика Шика с центра поля, затем отстояла героические нули с Англией, а в последнем туре уступила Хорватии (1:3). Для выхода в 1/8 финала "скоттам" необходимо было побеждать "шашечных" с любым счетом, и в какой-то момент счет был 1:1, но гениальный гол Луки Модрича расставил все по своим местам.

Стадион

Хэмпден Парк. Старенькая арена, построенная аж в 1903 году в Глазго. Любопытно, что владельцем сего стадиона является не кто-то из грандов, Селтик или Рейнджерс, а Куинз Парк. Не Рейнджерс, а местная футбольная команда.

Вмещает 52 103 зрителя.

За столь внушительное время существования Хэмпден Парк просто не мог не провести у себя какое-то грандиозное событие! В 1960 году здесь состоялся самый результативный финал в истории КЕЧ/ЛЧ – мадридский Реал разбил франкфуртский Айнтрахт с внушительным счетом 7:3. Та встреча стала бенефисом Альфредо ди Стефано и Ференца Пушкаша. "Белая стрела" оформила хет-трик, а венгр записал на свой счет "каре".

Ну и, безусловно, памятуем о проведении здесь некоторых баталий Евро-2020, в том числе культовый для нас матч против Швеции в 1/8 финала с голом Артема Довбика на последних минутах.

Путь на ЧМ

Шотландцы угодили в секстет, в котором изначально был ярко выраженный фаворит, а остальным предстояло бороться за вторую строчку.

Сборная Дании катком проехалась по всему оппонентам, потеряв очки лишь раз, к слову, как раз в игре против "скоттов" в последнем туре (2:0).

Шотландцы изначально подтвердили свои притязания на второе место не словом, а делом. Начали с двух ничьих против прямых конкурентов – Австрии (2:2) и Израиля (1:1), затем продолжила выносом Фарерских островов (4:0). Поражение от Дании (0:2) не сильно смутило боевых британцев, так как последующие удачные результаты с остальными соперниками заставили о нем позабыть.

Показали "кларетовые", что и с пресловутым британским характером у них также все в порядке. Свидетельством тому волевая победа над Израилем в седьмом туре, гарантировавшая им выход в стыковые матчи.

"Сине-белые" вели в счете после перерыва усилиями Зехави и Даббура, но подопечным Стива Кларка удалось забить дважды во втором тайме, причем победный мяч Скотт Мактоминей забил на 90+4 минуте.

Если бы не лазейка Австрии в виде победы в своей группе в Лиге Наций, то может уровень сопротивления в этой группе был бы гораздо серьезнее, но это не отменяет факта блестящей игры недавнего участника Евро-2020.

Тренер

В бытность игроком Стив Кларк приложил руку к первым действительно громким успехам Челси в конце прошлого века. Шотландец провел в общей сложности более четырех десятков матчей в составе "пенсионеров", выиграв с ними Кубок Англии (1997 год), Кубок Футбольной лиги и Кубок обладателей кубков. Последние – в 1998 году.

В 1994 году болельщики лондонского клуба даже признали его игроком года.

До 2017 года тренерская карьера Кларка состояла сплошь и рядом из английских коллективов, ярче всех из которых выделяется, конечно же, Челси, где он успел поработать ассистентом у Жозе Моуриньо. Незадолго после первого ухода "Особенного" со Стэмфорд Бридж Стив еще немного потрудился в роли "подносчика снарядов" в Вест Хэме и Ливерпуле, затем возглавив сначала Вест Бромвич, а позже Рединг.

В период с 2017 по 2019 годы тренировал на родине, а именно в Килмарноке, в итоге получив приглашение возглавить сборную родной страны, которое он с превеликим удовольствием принял.

Нет никаких сомнений, что последние результаты "скоттов" заставили Стива Кларка влюбить в себя сотни тысяч местных болельщиков. Еще бы, ведь с первой же попытки ему удалось вывести Шотландию на крупный турнир (минувший чемпионат Европы), где их не наблюдалось с Евро-1996, попутно еще и выцарапав у ненавистных англичан одно очко на групповом этапе, а ныне надеется поехать с ней еще и на чемпионат мира. Напомним, что на мундиалях эта британская страна не участвовала с 1998-го!

Лидеры

Крейг Гордон

Вратарь национальной команды, которого вы, скорее всего, помните по выступлениям в Сандерленде и Селтике, является одним из ключевых элементов в фундаменте последних достижений сборной своей страны.

Если бы не надежная игра вратаря, а также оборонительного блока, то вряд ли мы бы сейчас писали о Шотландии, как о сопернике Украины.

В подтверждении этого тезиса стоит привести количество пропущенных "скоттами" мячей в отборочном цикле к ЧМ-2022 – семь, и всего лишь на четыре меньше, чем у великолепной Дании.

Киран Тирни и Эндрю Робертсон

Говорим о защите сборной Шотландии, подразумеваем двух парней из далеко не самых последних клубов АПЛ. И это еще мягко сказано.

Рассказывать о Эндрю бессмысленно, так как про него вы и сами все знаете. Один из лидеров Ливерпуля, победитель Лиги чемпионов-2019, АПЛ сезона-2019/20, ряда других титулов и главная звезда своей национальной команды.

Тирни же летом 2019 года сменил Глазго на Лондон, подписав соглашение с Арсеналом. Нельзя однозначно оценить игру Кирана за "канониров" ввиду его частых травм и микроповреждений, однако в минувшем сезоне он провел 37 поединков за клуб из северной части столицы, в которых оформил 2+6 по гол+пас.

В сборной Тирни, как и Робертсон, является одним из вожаков, которые ведут свою команду к успехам.

Скотт Мактоминей

Этот парень уже давно отображается на радарах футбольной общественности. Кажется, что Скотт играет в Манчестер Юнайтед целую вечность, регулярно принося пользу "красным дьяволам" в центре полузащиты, но в матчах за сборную увидеть Скотта в связке из трех центрбеков — вполне нормальная практика.

За сборную Шотландии Мактоминей дебютировал 23 марта 2018 года во встрече с Коста-Рикой. Центральноамериканский коллектив тогда одолел "скоттов" 1:0.

Всего же полузащитник МЮ провел за родную национальную команду 23 поединка, в которых отличился одним забитым мячом, притом каким важным! Именно сие взятие ворот позволило шотландцам вырвать волевую победу в игре с Израилем (3:2), о которой мы писали в рубрике о пути на ЧМ-2022.

Джон Макгинн

Возможно, фамилия Макгинна не так раскручена в медийном плане, как у того же Мактоминея, однако любителям английской Премьер-лиги этот центральный полузащитник должен быть знаком не понаслышке.

В бирмингемской Астон Вилле, цвета которой Джон защищает с лета 2018 года, он выполняет одну из ключевых ролей в построении игры. Несомненно, из-за феерившего ранее в Вилле Джека Грилиша полезность действий Макгинна на футбольном поле как в обороне, так и в атаке часто оставались в тени. С уходом Грилиша в Ман Сити прошлым летом у Макгинна появилась возможность реализовать себя в Астон Вилле в качестве неоспоримого лидера команды, что для него не стало какой-то непосильной задачей.

И стоит признать, даже с учетом посредственных результатов "львов" в новом сезоне АПЛ, меньше всего претензий и критики, уж поверьте, сыпалось в адрес Джона Макгинна, на котором держится не только центр поля Астон Виллы, но и сборной Шотландии. На международном уровне 27-летний хавбек провел 42 матча начиная с 2016 года, в которых он забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Очевидно, что главная задача тренерского штаба Александра Петракова — это найти способ противостоять в центре поля Шотландии ни Билли Гилмору, ни вышеупомянутому Скотту Мактоминею, ни Каллуму Макгрегору, а Джону Макгинну.

Че Адамс

Любой сильной команде нужен качественный и забивной форвард. К реализации Че Адамса могут быть вопросы, но на сегодняшний день наибольшая угроза в сборной Шотландии в завершающей фазе атак исходит от нападающего Саутгемптона.

По-настоящему большой футбол в рамках английской Премьер-лиги открылся для Адамса благодаря главному тренеру Саутгемптона Ральфу Хазенхюттлю, который в своем контратакующем футболе использовал главную сильную сторону шотландского форварда — его скоростные данные.

Че Адамс полезен при дальних забросах за спины соперникам и наличии свободного пространства, но при должной персональной опеке "выключить" 25-летнего форварда из игры может оказаться намного проще, чем кажется. Наверное, из-за ограниченного технического функционала Че Адамс так и не получил вызов в национальную сборную Англии, поэтому с марта 2021 года он решил выступать в более прямолинейной и подходящей ему по стилю сборной Шотландии, за которую уже успел забить 5 мячей в 12 поединках.

Ориентировочный состав

Прогноз

Сборная Шотландии является довольно крепким оппонентом, который может создать проблемы любому сопернику, умеет выжидать и ловить его в стремительных контратаках, а оборона команды порой бывает практически непроходима, но все же бояться ее не стоит.

Пресловутый британский дух и организация игры у этого коллектива имеется, но сборной Украины он вполне по зубам.