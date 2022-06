У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 національна збірна України мінімально поступилася Уельсу, не зумівши реалізувати свої моменти, і залишилася без путівки на катарський мундіаль.

Збірна США, з якою Україна могла зустрітися у груповому етапі ЧС-2022, підтримала "жовто-синіх" та привітала валлійців із перемогою.

"Попри поразку в матчі з Уельсом, збірну США надихає мужність збірної України. Протягом цього жахливого нападу на їхню країну українські футболісти давали таку необхідну надію та віру всім своїм землякам та жінкам вдома.

Нас надихають усі українці. Ми ще раз показуємо свою непохитну підтримку нашим друзям в УАФ і всьому народу України. Ми стоїмо з вами в прагненні до належного та мирного врегулювання війни.

Наша збірна вітає Уельс з перемогою та виходом на ЧС. Для нас честь, що ви будете нашими суперниками під час відкриття турніру 21 листопада", – написала пресслужба збірної США в Twitter.

We’re inspired by the courage shown by the Ukraine Men’s National Team.



We stand with you.🇺🇦 pic.twitter.com/SBZXYWzhvY