Стівен Кенні висловився напередодні гри.
Стівен Кенні, getty images
13 червня 2022, 21:27
Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні розповів про кадрову ситуацію у своїй команді та похвалив збірну України.
"Через травму паха завтра може не зіграти наш нападник Майкл Обафемі. Утім, сподіваюся, його якісно замінить Чедозі Огбене, якщо зуміє подолати свої проблеми, пов'язані з ушкодженням.
Наше завдання полягає в тому, аби компенсувати втрати. Упевнений, хто б не замінив травмованих, він не послабить нашу команду.
На нас чекає великий виклик. Україна досягла блискучих результатів і вже показала всім свою якість", — наводить слова Кенныі офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.