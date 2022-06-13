Лига наций

Стівен Кенні висловився напередодні гри.

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні розповів про кадрову ситуацію у своїй команді та похвалив збірну України.

"Через травму паха завтра може не зіграти наш нападник Майкл Обафемі. Утім, сподіваюся, його якісно замінить Чедозі Огбене, якщо зуміє подолати свої проблеми, пов'язані з ушкодженням.

Наше завдання полягає в тому, аби компенсувати втрати. Упевнений, хто б не замінив травмованих, він не послабить нашу команду.

На нас чекає великий виклик. Україна досягла блискучих результатів і вже показала всім свою якість", — наводить слова Кенныі офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.