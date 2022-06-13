Лига наций

Нас чекає гучна футбольна вивіска з участю нашої збірної у рамках дивізіону Ліги націй.

У четвертому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Ірландії. Матч відбудеться завтра, 14 червня, на стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Арбітром матчу буде турків Алі Палабійік, а за системою ВАР спостерігатиме Метт Калкаван.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА – Ірландія

Букмекери вважають фаворитом протистояння збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" пропонується коефіцієнт 1,81, а на перемогу Ірландії – 5,00. Якщо у поєдинку буде зафіксовано нічию, то на такий результат пропонується показник – 3,50.

Нагадаємо, до цього матчу команда Олександра Петракова провела два матчі, в яких здобула дві перемоги — проти Ірландії (1:0) та Вірменії (3:0).

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери впевнені, що збірна України заб'є м'яч у ворота Ірландії. Проте, робити ставку на такий результат практично немає сенсу, тому що коефіцієнт лише – 1,23.

Україна — Ірландія: де дивитися матч Ліги націй

Ми пропонуємо робити вибір на користь більш ризикованого варіанта – "Обидві команди заб'ють", який оцінюється показником — 2,10. Перша гра між збірними закінчилася з рахунком 1:0 на користь українців, які потім забили три м'ячі у ворота Вірменії. Тим часом Ірландія після поразки від України забила три м'ячі у ворота Шотландії.

На нашу думку, обидві команди можуть спокійно забити, оскільки наші оборонні редути часто дають збої.

ПАТРІОТИЧНА СТАВКА

Для вболівальників збірної України, які обрали ставки як спосіб задовольнити свій азарт, ми пропонуємо патріотичну ставку – Україна переможе та не пропустить. На таку подію пропонується коефіцієнт 2,60. І ризиковано, і цілком реалістично.

Нагадуємо, що ми не рекомендуємо використовувати ставки як спосіб заробітку, а всі ставки ви робите на свій страх і ризик. Збірна України є фаворитом матчу проти збірної Вірменії, але ми не очікуємо на велику кількість забитих м'ячів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Вірте у Збройні сили України, які захищають нас, а також у збірну України з футболу, яка на міжнародній арені прикладає всі сили, щоб розповідати про трагедію, що відбувається у нашій країні, та допомагає консолідувати весь світ у нашу з вами підтримку!