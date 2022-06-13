Лига наций

На команду Олександра Петракова чекає третій матч Ліги націй.

У матчі четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні України та Ірландії.

Гра пройде на стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Україна – Ірландія?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Ірландії.

Також у прямому ефірі матч транслюватимуть телеканали "Футбол", канал "Україна" в ефірі телеканалу "Індиго ТV", який також доступний на відеосервісі MEGOGO та платформа OLL.TV.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Україна — Ірландія на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

До вашій увазі відео першого матчу проти Ірландії: