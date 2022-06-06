ЧМ-2022. Отбор

Український форвард не зміг стримати сліз через поразку від збірної Уельсу.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 національна збірна України мінімально поступилася Уельсу, не зумівши реалізувати свої моменти, і залишилася без путівки на катарський мундіаль.

Нападник української команди Роман Яремчук, котрий не стримав сліз після фінального свистка, поділився емоціями від минулого протистояння з валлійцями.

"Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз і нездійснених мрій. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали тільки від радості. Час, який змушує плакати від болю.

Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом для всіх. Ми не здаємось, якою б складною ситуація не була. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", — написав Яремчук в Instagram.



Дивитися відео голу та огляд матчу Уельс — Україна ви можете на Football.ua.