ЧМ-2022. Отбор
Український форвард не зміг стримати сліз через поразку від збірної Уельсу.
Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, getty images
06 червня 2022, 10:23
У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 національна збірна України мінімально поступилася Уельсу, не зумівши реалізувати свої моменти, і залишилася без путівки на катарський мундіаль.
Нападник української команди Роман Яремчук, котрий не стримав сліз після фінального свистка, поділився емоціями від минулого протистояння з валлійцями.
"Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз і нездійснених мрій. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали тільки від радості. Час, який змушує плакати від болю.
Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом для всіх. Ми не здаємось, якою б складною ситуація не була. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", — написав Яремчук в Instagram.
Дивитися відео голу та огляд матчу Уельс — Україна ви можете на Football.ua.