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Football.ua аналізує нічийний результат збірної України проти збірної Ірландії в рамках Ліги Націй.

Підопічні Олександра Петракова зіграли свій 5-ий поєдинок за два тижні, зіграли внічию. Вже зараз можна простежити хвилю критики, яка звалилася на головного тренера і нашу національну збірну за цей матч.

Дійсно, підґрунтя у таких вболівальницьких настроях доволі логічне. Збірна Ірландії — доволі середня типова британська команда без визначних імен у складі, але при цьому нашій команді не вдалося створити їй величезні проблеми.

Та сама статистика покаже нам, що хоч ми і володіли територіальною перевагою, за кількістю ударів і моментів у нас з ірландцями паритет. Щоправда метрика xG показує, що якість наших моментів була вищою і ми могли розраховувати на перемогу в цьому матчі.

Ірландці з перших хвилин доволі прогнозовано вирішили оборонятись низьким блоком, робити ставку на довгі передачі і швидкі контратаки.

Наші хлопці непогано тримали м’яч. Доволі неочікуваною була поява Маліновського, Шапаренка і Зінченка одночасно на полі. На лівому фланзі півзахисту не знайшлось місця в старті ні Мудрику, ні Циганкову. Але ще в першому таймі Михайло з’явився на полі, замінивши травмованого Руслана Маліновського.

Наша збірна в першому таймі в атаці діяла правильно з точки зору тактики: розкачувала свого опонента, переводила м’яч з флангу на фланг і шукала вільні зони. Як тільки до м’яч опинявся у ірландців, вони потрапляли під пресинг і довгими передачами відправляли його на наших захисників.

Всі ідеї ірландських футболістів полягали в тому, щоб довести м’яч на фланг і спробувати подати. Звідси цілих 15 навісів за 90 хвилин матчу. Було очевидно, що нам буде забити непросто, а ось гол в наші ворота виглядав ще менш імовірним, мало трапитись щось неординарне. І воно трапилось.

Центральний захисник Коллінс перехопив м’яч в центрі поля і сміливо почав просування через центр самотужки. Обігравши трьох наших гравців, він опинився сам на сам перед Дмитром Різником і дуже технічно відправив м’яч у ближній кут воріт.

Після цього пропущеного голу почались флешбеки з матчу проти Уельсу. Ситуація та сама – пропущений курйозний гол ще в першому таймі.

Збірна Україна продовжувала нагнітати, були непогані підходи до воріт суперника, але в завершальній стадії постійно чогось не вистачало. Чи то влучного завершального удару, чи то правильного вибору позиції, інколи непорозуміння між гравцями.

Необхідно відмітити, що у наших футболістів в цьому матчі був дуже високий рівень браку. Природу походження цього явища визначити складно, але факт такий, що у Ірландії, яка протидіяла високому пресингу 68 втрат за матч, а у України, яка грала на м’ячі і мала територіальну перевагу – 71. Найбільше втрат назбирав наш півзахист. Ярмоленко — 12, Мудрик — 11, Зінченко — 8, Шапаренко — 7.

Володіючи м’ячем, обступивши штрафний майданчик суперника, в позиційних атаках українцям не вдавалося створити нічого загрозливого. Картина була ще більш сумна, ніж в матчі проти Уельсу. Там хоча б атаки завершувались небезпечними ударами по воротам, а тут нічого.

На початку другого тайму українцям вдалося втекти в швидку атаку. Зінченко віддав непогану передачу на Ярмоленка, але Андрій спочатку не найкращим чином підробив собі м’яч, потім трохи заплутався у своєму ж дриблінгу. Здавалося, що момент втрачено, але ж Ярмоленко відшукав ідеальний варіант продовження і зумів правою ногою відпасувати на дальню штангу, де абсолютно вільний очікував на цю передачу Артем Довбик.

Потуги нашої команди вирвати перемогу продовжились, але матч так і закінчився з рахунком 1:1. Парадокс в тому, що матч, який розвивався за схожим сценарієм, як матч проти Уельсу, де в нас було ще й набагато менше можливостей для забитого голу, закінчився для нас нічиєю, а не поразкою.

Матч Україна — Ірландія точно не стане тим, які хочеться згадувати чи переглядати ще раз. Велика кількість браку, велика кількість боротьби, мала кількість моментів і закономірні 1:1. Слід зауважити, що голи в цьому матчі забили головні дійові особи своїх національних команд. У українців 90% свого голу створив своїми індивідуальними діями наш лідер і капітан Андрій Ярмоленко, а у ірландців головна молода зірка Натан Коллінз. 21-річний центральний захисник Бернлі на 100% створив забитий гол собі сам, здійснивши сольний прохід. Саме цей хлопець сильно виділявся на фоні всієї ірландської збірної, виграв багато єдиноборств і був бездоганним в роботі з м’ячем. Загальна кількість обведень у Ірландії в цьому матчі — 14. Із них 6 на рахунку Коллінза. Ефективність його обведень склала 100%. Не забувайте, що мова йде про центрального захисника! Не даремно вже зараз цьому хлопцю приписують предметний інтерес зі сторони Лідса.

Лігу Націй на даному етапі завершено з доволі непоганим результатом – 3 матчі, 7 очок.

Тепер з цікавістю будемо спостерігати за новинами в національній команді. Однією з головних інтриг залишається питання майбутнього головного тренера. Чи залишить УАФ на цій посаді Олександра Петракова, чи представить нам нового головного тренера?

Сергій Горбаченко, Football.ua